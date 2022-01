Strażak wracał z nocnego dyżuru w szpitalu. Zauważył dym, uratował sześć osób i psa

Do pożaru poddasza doszło w czwartkowy poranek w budynku przy ulicy Jagiellonów w Opolu. - Akurat złożyło się tak, że podczas tego powrotu zauważyłem, że z jednego z budynków wydobywa się dym. Nie byłem pewien czy to faktycznie pożar, natomiast zaniepokoiło mnie to i zawróciłem. Okazało się, że rzeczywiście jest to pożar. Od razu powiadomiłem służby, że na tej ulicy pali się budynek, a sam poszedłem do środka sprawdzić, czy są tam osoby, które trzeba ewakuować - relacjonuje młodszy ogniomistrz Adam Niesłony ze straży pożarnej w Krapkowicach.