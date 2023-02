Nazistowskie symbole na tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia z 1938 roku. Prezydent Opola interweniował

czytaj dalej

Misja analogowa reportera TVN24 BiS Huberta Kijka trwa. Od piątku "nasz człowiek na Księżycu" przebywa w habitacie LunAres, gdzie robi wszystko to, co prawdziwi astronauci. Przeprowadzanie eksperymentów to nie jedyne zadanie reportera - bierze on również udział w wielu interesujących badaniach.