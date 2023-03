Donald Tusk w Opolu: możemy znowu mieć władzę, która myśli o ludziach, a nie o własnych korzyściach

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odwiedził we wtorek Opole. - Stawka tych wyborów jest bardzo wysoka. Dotyczy zarówno elementarnej przyzwoitości, skutecznej walki z korupcją, ładu moralnego, praw człowieka, praw kobiet, ale też realnych interesów wszystkich polskich wytwórców - mówił w czasie posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej. Następnie Tusk spotkał się ze studentami na Uniwersytecie Opolskim, gdzie apelował do młodych Polek i Polaków o "wzięcie na siebie maksimum odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje".

W czasie spotkania ze studentami Uniwersytetu Opolskiego Donald Tusk oświadczył, że jego "nieskrywanym marzeniem i intencją" jest "przekonanie młodych Polek i młodych Polaków, żeby wzięli na siebie maksimum odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje". - Czasami wystarczy akt głosowania, czasami wystarczy zwykły, przyzwoity krytycyzm wobec tego, co mówią politycy (…), wobec tego, co suflują wam media, wobec tego, co możecie znaleźć w internecie. Własna intelektualna aktywność, która może wam pozwolić (…) odróżnić kłamstwo od prawdy - powiedział.

- Studiowanie to nie jest tylko oczywista i naturalna potrzeba czy to zdobycia ciekawego zawodu, czy zwiększenia szans na osobistą karierę, czy realizacja własnej pasji i zainteresowań. Szkoła, uczelnia i interakcje między wami to powinno być także (…) nieustanne ćwiczenie własnego krytycyzmu, własnej kreatywności i własnej odporności na zło, na kłamstwo, na fałsz, który ten świat coraz bardziej wypełnia - powiedział.

Tusk: stawka tych wyborów jest bardzo wysoka

Podczas posiedzenia klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Tusk podsumował dwudniową wizytę w województwie opolskim, gdzie z udziałem parlamentarzystów przeprowadzono szereg spotkań z mieszkańcami we wszystkich powiatach regionu. Jednym z głównych ich tematów były nadchodzące wybory parlamentarne. - Stawka tych wyborów (...) jest bardzo wysoka. Dotyczy zarówno elementarnej przyzwoitości, skutecznej walki z korupcją, ładu moralnego, praw człowieka, praw kobiet, ale też realnych interesów wszystkich polskich wytwórców: czy to jest rolnik, mała firma, czy samorząd terytorialny. (...) Nie ma takiego miejsca, w którym nie byłoby widać fatalnych skutków polityki, i złodziejskiej, i niekompetentnej równocześnie - powiedział Tusk.

Donald Tusk w Opolu PAP/Krzysztof Świderski

Dodał, że działacze PO powinni przekonywać wszystkich do konieczności zmiany władz. - To nie jest czas ani miejsce, gdzie stać byłoby nas na władzę, która jest kompetentna tylko w załatwianiu swoich interesów, a tak dramatycznie niekompetentna, jeśli chodzi o interesy kraju i obywateli. (...) Za kilka miesięcy możemy znowu mieć w Polsce władzę, która myśli o ludziach, a nie o własnych korzyściach - powiedział szef PO.

Tusk: samorządy zostały okradzione ze środków

Podsumowując spotkania z ostatnich dni podczas swej trasy po Śląsku, Tusk podkreślił, że niemal wszyscy samorządowcy, z którymi rozmawiał, mówili o bardzo poważnych stratach finansowych, jakie samorządy odnoszą wskutek wprowadzenia "PiS-owskiego bałaganu" zwanego "autoironicznie" przez premiera Mateusza Morawieckiego "Polskim Ładem". - Wszystkie praktycznie samorządy, poza wybranymi faworytami tej władzy, tracą środki - zaznaczył lider PO.

Wyliczał gminy i powiaty, które odwiedził na Śląsku, wskazując konkretne przykłady miejsc, gdzie samorządy borykają się z problemami. - Gdziekolwiek nie pojedziemy, to ludzie mówią, że mamy mniej pieniędzy na to, żeby świadczyć usługi mieszkańcom, a ceny poszybowały za wszystko tak w górę, że praktycznie to oznacza, że nasze samorządy przez PiS-owską politykę stanęły na krawędzi, jeśli nie bankructwa, to niewydolności - mówił szef PO. Dodał, że samorządy nie są w stanie sprostać oczekiwaniom swoich mieszkańców, ponieważ "zostały okradzione ze środków, które im się w sposób oczywisty należały".

Szef Platformy mówił też o problemach, z jakimi zmagają się szpitale, a także o fatalnej sytuacji rolników związanej zarówno z kwestią ukraińskiego zboża, jak i z cenami nawozów. - Tak jak ze zbożem, tak i z nawozami zostali wykołowani, oszukani, po to, by ktoś mógł na tym zarobić - powiedział Tusk. Dodał, że te sytuacje jak w soczewce pokazują cyniczny sposób działania PiS-owiskiej władzy, jak również "podłość i głupotę tej władzy". - Do czego oni doprowadzili? Do czarnej rozpaczy. To będą najsmutniejsze święta na polskiej wsi od dziesięcioleci - powiedział.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/kab

Źródło: PAP, TVN24