Nie przyjdziesz na umówioną wizytę, zapłacisz. Nowy pomysł ministerstwa zdrowia

Czy nieodwołane wizyty będą płatne? Nie wyklucza tego szef resortu zdrowia. Taki pomysł pojawił się, bo pacjenci na umówione wizyty nie przychodzą, a w efekcie blokują miejsce innym pacjentom i marnują czas lekarzy. - Jest około 17 milionów nieodwołanych wizyt w skali roku - twierdzi minister Łukasz Szumowski. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Lekarz czeka na pacjenta, a on nie przychodzi - opowiada dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Lucyna Kasprowicz. To problem zdiagnozowany w całym kraju.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi o milionach pacjentów, którzy co roku zapisują się do lekarza i na wizytę nie przychodzą, blokując miejsce innym. - To jest ogromna skala, dlatego, że to jest około 17 milionów nieodwołanych wizyt w skali roku - informuje.

W jednej z przychodni w Warszawie na wizyty do endokrynologa nie przychodzi i nie odwołuje ich co piąty pacjent.

- Jestem tym naprawdę zdegustowana, bo nie rozumiem, jak w ten sposób można nie szanować nas, ale też nie szanować siebie - mówi endokrynolog doktor Elżbieta Sosnowska.

Minister Łukasz Szumowski rozważa wprowadzenie opłat za nieodwołane wizyty lekarskie TVN24

"To jest taka w miarę rozsądna opłata"

W Ministerstwie Zdrowia trwa szukanie pomysłu na uzdrowienie sytuacji. - Rozważamy i analizujemy różne warianty: tak zwaną opłatę za niepojawienie się - proponuje Łukasz Szumowski.

Oznaczałoby to, że kto nie przyjdzie do lekarza, a wcześniej tej wizyty nie odwoła, będzie musiał za to zapłacić. - Nie rekomenduję na razie konkretnej opłaty - zastrzega minister. Kwota, jak jest brana pod uwagę w planach resortu, to od 10 do 30 złotych. - To jest taka w miarę rozsądna opłata - uważa Szumowski.

- Nie chcemy karać kogoś. Chodzi o to, żeby dać narzędzie - wyjaśnia.

Resort zdrowia chce wybrać lecznice, które będą mogły pobierać w takich sytuacjach opłaty od pacjentów i stawia warunek. - Chcemy umożliwić jednostkom pobieranie takich opłat, ale tylko w takiej sytuacji, kiedy pacjent będzie miał również szansę odwołać wizytę - podkreśla minister.

Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie opłat za nieodwołane wizyty TVN24

"Pacjenci nie zgłaszają się po kilka razy z rzędu"

W jednej z warszawskich przychodni dla pacjentów odwołujących wizytę przeznaczony jest specjalny numer telefonu, a i tak prawie 20 procent osób zapisanych i niezgłaszających się na wizyty lekarskie ich nie odwołuje.

- Jednego dnia nie zgłosiło się na 24 zapisanych osiem osób - przyznaje dyrektor przychodni Lucyna Kasprowicz.

Jedna sprawa to odwołanie wizyty, druga - to przypomnienie o spotkaniu z lekarzem. Niektóre przychodnie wysyłają SMS-y z przypomnieniem, w innych sami pracownicy dzwonią do pacjentów.

- Jest to bardzo uciążliwe - zwraca uwagę lekarz rodzinny Anna Krzysztowska-Kamińska. - Na przykład umawiamy pacjenta na USG, poświęcamy pół godziny i jeszcze dzień wcześniej pielęgniarka dzwoni, przypomina, dopytuje czy pacjent na pewno przyjdzie i taki pacjent nie przyjdzie, to rano, to jest pół godziny stracone - mówi.

"Jakąś odpowiedzialność pacjent powinien ponieść"

- Też się tak zdarza, że pacjenci nie zgłaszają się po kilka razy z rzędu. Uważam, że jakąś odpowiedzialność pacjent powinien ponieść - podkreśla doktor Monika Nowaczyk z Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku.

Czy i ewentualnie jaka konkretnie będzie opłata za nieodwołanie niewykorzystanej wizyty, minister zdrowia ma powiedzieć jeszcze w tym roku.

Łukasz Wieczorek, asty//now

Źródło: TVN24