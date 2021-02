"Władza się boi wolnego słowa. Wie, że czasu ma coraz mniej, dlatego wali na oślep"

Same upartyjnione media publiczne nie wystarczają, ta propaganda przestaje już działać - ocenił w "Faktach po Faktach" zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski. Redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis zauważył przy tym, że "polskie, wolne media zapłacą za to około 800 milionów". Dziennikarze w programie odnieśli się do sprawy nowej daniny medialnej, którą zamierza wprowadzić większość rządząca.

Kilkanaście grup medialnych w liście otwartym do rządu i liderów ugrupowań politycznych zwróciło się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku. "Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" - oświadczono w piśmie. Dodatkowe obciążenie myląco nazywane jest "składką", a wprowadzane jest pod pretekstem epidemii COVID-19.

O zapowiadanej nowej opłacie mówili we wtorkowych "Faktach po Faktach" redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis i zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski.

W programie przypomniano słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który mówiąc o opłacie, przekonywał, że ma on "wyrównać szanse firm krajowych w porównaniu do globalnych korporacji". Przypomniał, że trzy, cztery lata temu rozpoczęła się dyskusja "w ramach Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, ale też Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju" dotycząca opodatkowania wielkich firm.

Szef rządu wymienił przy tym takie firmy jak Apple, Google, Facebook i Amazon. - Ile one podatków płacą w Rzeczypospolitej, we Francji, albo w Niemczech. Warto takie ćwiczenie wykonać, bo okaże się, że bardzo niewiele. One korzystają z rajów podatkowych - mówił.

Opłaty, jak wskazał rząd, miałyby wzmocnić finanse NFZ, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz nowego funduszu celowego, służącego dofinansowaniu projektów związanych z przemianami w przestrzeni cyfrowej, kulturą i dziedzictwem narodowym.

Lis: wolne media zapłacą za to 800 milionów

Tomasz Lis, mówiąc o słowach Morawieckiego, powiedział: - Premier się myli. - Ten podatek będzie kosztował gigantów cyfrowych od 50 do 150 milionów złotych, a polskich wydawców, polskie, wolne media około 800 milionów. To skala razy szesnaście - zauważył. Według niego, nowa rządowa propozycja to "koniec wolności słowa w Polsce".

Lis w programie przytoczył słowa byłego amerykańskiego prezydenta Thomasa Jeffersona, który pytany o wolność prasy, odpowiadał: "Gdyby przyszło mi decydować, czy powinniśmy mieć rząd bez gazet czy gazety bez rządu, nie wahałbym się ani przez moment i wybrałbym tę drugą ewentualność". - Oczywiście takiej alternatywy wykluczającej nie ma, ale on chciał podkreślić, że nie ma demokracji, prawdziwej wolności bez wolności słowa i bez wolnych mediów - komentował dziennikarz. - Dochodzimy do punktu, w którym trzeba je chronić - dodał.

- Wiem, że media nie pójdą na rzeź po cichu. Spodziewam się, w oczach niektórych być może radykalnych, drastycznych, protestów - stwierdził Lis.

Lis: media nie pójdą na rzeź po cichu TVN24

Lis przytoczył także wyniki rankingu wolności prasy Reporterów bez Granic "World Press Freedom Index 2020".

- W roku 2015 Polska była na osiemnastym miejscu. Teraz jest na miejscu 62. Jesteśmy tuż za Gruzją i Armenią, ale wyprzedzamy Seszele. Na ostatnim miejscu na świecie w tym rankingu jest Korea Północna. Za nami są Węgry, za nami jest Rosja. Oczywiście zbliżamy się w kierunku rosyjsko-węgierskim - podał. - Do Korei Północnej nie dojdziemy, ale tendencja jest szalenie negatywna - skomentował.

Miejsca Polski w rankingu wolności prasy w ostatnich latach TVN24

"To dla PiS być albo nie być"

Jarosław Kurski komentował, że w tej sytuacji "nie chodzi o żadną solidarnościową daninę w związku z pandemią". - To zwykłe mydlenie oczu. Rządowe media i tak dostaną rekompensatę. Tu chodzi o wykończenie niezależnych mediów - ocenił.

- Jedna trzecia tego haraczu, którego wysokość szacowana jest na 800 milionów złotych rocznie, ma być przekazywana do mediów PiS-owskich, pod legendą ochrony dziedzictwa narodowego. Ten rząd po prostu nie ma wstydu, nawet przed własną śmiesznością - mówił.

Zdaniem dziennikarza prezes PiS Jarosław Kaczyński po ostatnich wyborach parlamentarnych i utracie większości w Senacie "wie, że bez całkowitej kontroli nad mediami nie wygra następnych wyborów". - To dla PiS być albo nie być. Same upartyjnione media publiczne nie wystarczają, ta propaganda przestaje już działać". - Władza się boi wolnego słowa. Wie, że czasu ma coraz mniej, dlatego wali na oślep - podsumował.

Jak mówił, "to wszystko bardzo niewygodne fakty, które zostały ustalone na podstawie, długich, żmudnych śledztw. Kurski tłumaczył przy tym, że takie śledztwa "wymagają czasu, nakładu, to są kosztowne rzeczy". - Do tego służą między innymi reklamy. Więc odcięcie tego pnia, na którym opiera się gazeta, czy każde inne wolne medium to po prostu bardzo niebezpieczny cios - ocenił.

- Opinia publiczna nie powinna do tego dopuścić - podkreślił Kurski. To ten moment, gdy będzie już przekroczony rubikon - ocenił chwilę, gdyby omawiana w programie rządowa propozycja weszła w życie. - Liczba osób oraz instytucji i mediów, które podpisały się pod listem (otwartym - red.) świadczy o tym, że ta świadomość dociera do wszystkich wydawców - zwrócił uwagę.

