"Media bez wyboru to Kaczyński bez nadzoru". Wspólna deklaracja opozycji

Wspólna deklaracja klubów opozycyjnych

Opozycja we wspólnej deklaracji wzywa rząd do wycofania się z projektu

Protest mediów

Kilkadziesiąt polskich firm medialnych wystosowało 9 lutego "List otwarty do rządu i liderów ugrupowań politycznych" w sprawie zapowiadanej daniny od reklam. "Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" - oświadczono w liście. Dodatkowe obciążenie myląco nazywane jest "składką", a wprowadzane jest pod pretekstem epidemii COVID-19.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Mueller przypomniał we wtorek, że do wtorku trwają też prekonsultacje w sprawie projektu - do końca dnia można przesyłać do niego opinie i uwagi.