Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po Faktach

Profesor Wojciech Sadurski: Karol Nawrocki, wysyłając swojego doradcę, legitymizował Komisję Wenecką

|
Karol Nawrocki
Profesor Sadurski o opinii Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Gdyby Komisja Wenecka była tak nieistotna, jak sugerował to prezydent Karol Nawrocki po otrzymaniu opinii, to by nikogo nie wysyłał - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 konstytucjonalista profesor Wojciech Sadurski. Zaznaczył, że opinie Komisji "nie mają mocy wiążącej", ale "weszły do krwiobiegu prawnego Europy".

Komisja Wenecka w opublikowanej w połowie października opinii stwierdziła, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej". Oceniła, że udział głowy państwa w tej procedurze ma "charakter ceremonialny" i zarekomendowała możliwość dopełnienia aktu ślubowania sędziów TK "bez fizycznego udziału prezydenta".

Sadurki: opinie Komisji Weneckiej nie mają mocy wiążącej, ale państwa nas pytają

Profesor Wojciech Sadurski, konstytucjonalista, członek Komisji Weneckiej, który był w poniedziałek gościem "Faktów po Faktach", zaznaczył, że wyłączył się z udziału w pracach nad tą opinią.

Podkreślił, że opinie Komisji Weneckiej "nie mają mocy wiążącej". - Żadne państwo nie musi realizować opinii Komisji Weneckiej, ale jednak pytają nas o to. Pytają z powodu zapewne pewnego autorytetu komisji, ale przede wszystkim, dlatego że opinie Komisji Weneckiej weszły do krwiobiegu prawnego Europy - powiedział.

- One są bardzo często cytowane przez orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który powinien być respektowany i realizowany przez państwa i przez orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są wiążące i bezpośrednio stosowalne w państwach - dodał.

Sadurski o argumentacji Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów

Odnosząc się do wydanej opinii w sprawie ślubowania sędziów TK, Sadurski mówił, że "argumentacja była przede wszystkim taka, że mamy tu do czynienia z kompletnym rozdzieleniem dwóch aktów". - Z jedynym aktem wiążącym, używając języka prawniczego, konstytutywnym, którym są wybory sejmowe, a potem aktem o charakterze czysto ceremonialnym, który do mocy wiążącej wyborów sędziowskich niczego nie dodaje, jakim jest udział prezydenta, wobec którego powinno być złożone ślubowanie - powiedział.

Dodał, że Komisja Wenecka "uznała, że jeżeli prezydent odmawia, czy nawet zwleka ze zorganizowaniem tej ceremonii, to po pierwsze działa bezprawnie i to jest wyraźnie powiedziane expressis verbis w opinii, a po drugie, w związku z tym możliwe jest alternatywne złożenie ślubowania w formie pisemnej wobec prezydenta, ale niekoniecznie w obecności prezydenta".

Zaznaczył, że "Komisja Wenecka w swojej opinii wyraźnie powiedziała, że to drugie rozwiązanie jest jakby rozwiązaniem nieoptymalnym".

Zacytował fragment opinii. "Komisja uważa, że konstytucyjnie uzasadnione jest dopuszczenie do objęcia urzędu sędziego bez udziału prezydenta w sytuacji, gdy prezydent bezprawnie odmawia odebrania ślubowania. Choć takie rozwiązanie stanowiłoby odejście od literalnego brzmienia właściwych ustaw, lepiej zabezpieczałoby konstytucyjny podział kompetencji" - cytował.

Sadurski powiedział, że jeżeli te dwie rzeczy, wybór i ślubowanie "nie idą w parze ze względu na zaniechanie prezydenckie, to nie można zaniechać konstytucyjnego wymogu, czy konstytucyjnej ważności wyboru sędziego, dlatego że ustawowo, literalnie jest jeszcze później jakieś działanie prezydenta".

Sadurski: Nawrocki, wysyłając swojego doradcę, legitymizował Komisję Wenecką

Na uwagę, że prezydent tego nie uznaje, Sadurski ocenił, że "sam prezydent, wysyłając swojego bardzo wysokiego stopniem doradcę konstytucyjnego, pana profesora Dariusza Dudka (...) uznał, czy legitymizował Komisję Wenecką". Dudek uczestniczył w obradach Komisji. Podczas sesji plenarnej przedstawił stanowisko Karola Nawrockiego, dotyczące kwestii ślubowań sędziów TK.

- Gdyby Komisja Wenecka rzeczywiście była tak nieistotna, jak sugerował to już później [prezydent-red.], po otrzymaniu opinii, to by nikogo nie wysyłał. Po prostu mógłby nas zignorować, tak samo jak na przykład Gruzja zignorowała Komisję Wenecką, gdy rozpatrywaliśmy niedawno jej ustawę kagańcową. Więc wysyłając, jednak wypadałoby przyznać przynajmniej jakąś dozę szacunku dla Komisji. Jego decyzja, nie zrobił tego - dodał.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Spór dotyczący odebrania ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego sięga początku kwietnia tego roku. 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił dwoje z nich, Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka, na ślubowanie w jego obecności.

Cztery pozostałe osoby wybrane w marcu przez Sejm na sędziów TK nie zostały zaproszone przez prezydenta. Sędziowie ci złożyli 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie "wobec prezydenta", ale bez jego obecności. Potem przekazali pisemne roty ślubowań w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania.

W czerwcu Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego TK - po zaproszeniu przez prezydenta złożył on ślubowanie pod koniec lipca. We wrześniu natomiast na sędziego Trybunału wybrany został w Sejmie Maciej Berek. Złożył swoje ślubowanie 14 października w Sejmie z formułą, że robi to "wobec prezydenta", a następnie przekazał dokumenty w tej sprawie poświadczone notarialnie do Kancelarii Prezydenta. Nie został dopuszczony do orzekania przez Święczkowskiego.

OGLĄDAJ: Czy prezydent może blokować nominacje Domańskiego?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał Konstytucyjny
Czytaj także:
Donald Trump
Trump kwestionuje wybory w Brazylii. "Dla mnie wyglądało to okropnie"
Świat
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Zawieszenie broni w okupowanych Ołeszkach. Ukraina potwierdza
Świat
imageTitle
Dla kogo Złota Piłka? Pierwsze nagrody rozdane
RELACJA
Lotnisko Chopina
Lotnisko Chopina wprowadza "Smoczyce"
BIZNES
Mężczyzna ruszył z siekierą na policjantów
Ruszył z siekierą na policjantów. Usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Oslo
Brak telefonów i internetu. Ogólnokrajowa akcja
BIZNES
Księżyc oczami załogi misji Artemis II
"Nowy wyścig kosmiczny". NASA przyspiesza tempo
METEO
shutterstock_1751459348
Nawet 60 tysięcy pracowników może odejść z giganta
BIZNES
Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski: Nawrocki łamie konstytucję świadomie
Kropka nad i
Ruszą dodatkowe cmentarne linie
28 linii cmentarnych na Wszystkich Świętych. Są nowości
Piotr Bakalarski
Nowe Delhi, Indie
Oskarżony o morderstwo sfingował własną śmierć przy pomocy AI
BIZNES
Przymrozki w części kraju
Tutaj o poranku może być konieczne skrobanie szyb
METEO
Autostrada A2
Rozbudowa autostrady. Szykują się utrudnienia
BIZNES
Przechodnie na Parliament Square
Pierwsza taka instytucja na świecie. Wielka Brytania przeznaczy miliony
BIZNES
pc
"Nie otrzymujemy wynagrodzenia". Nowi sędziowie TK rozważają wniosek
Tak jest
Premier Donald Tusk
"To coś więcej niż partnerstwo". Tusk pogratulował Luli
Polska
Potrącenie na przejściu dla pieszych, ośmiolatek trafił do szpitala
Ośmiolatek potrącony na przejściu dla pieszych
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk: czapki z głów
BIZNES
Droga po wypadku w Kabikiejmach jest zablokowana
Czołowe zderzenie, nie żyje jedna osoba
Olsztyn
imageTitle
Dwuletni King uratował swojego pana. "Jesteś legendą, kocham cię"
EUROSPORT
Pomnik gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego
"Genialny strateg i niezłomny żołnierz". Nowy pomnik w Warszawie
WARSZAWA
imageTitle
Polski tenisista walczy o przyszłość dyscypliny
EUROSPORT
Oliva, powódź zniszczyła groby na lokalnym smentarzu
Cmentarz pokrył się błotem. To pokłosie potężnej burzy
METEO
imageTitle
Czerwona kartka i zawieszenie to nie wszystko. Znany trener ukarany
EUROSPORT
Krzysztof Matyjaszczyk
Odwołany prezydent przerwał milczenie. "Krok po kroku będę dochodził prawdy"
Częstochowa
meta siedziba shutterstock_2303237425
Zainwestują miliardy w rozwój AI
BIZNES
Wraca sprawa zniszczenia dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego
Zniszczenie dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego. Prokuratura odmówiła śledztwa
WARSZAWA
09.10.2026 Warszawa BlastCast! Podcast Festival , Angelika Trochonowicz Andziaks
"Bardzo bym chciała się rozliczać za granicą". Burza w sieci
Sebastian Zakrzewski
Ciężarówka przechyliła się na bok
Ciężarówka przechyliła się i oparła o ekrany. Zjazd zablokowany
WARSZAWA
Zderzenie statków wycieczkowych uszkodziło trzy jednostki w Bremerhaven
Wycieczkowiec zderzył się z kontenerowcami w porcie. Odwołany rejs
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica