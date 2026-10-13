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Polska

Opinia Komisji Weneckiej w sprawie sędziów TK. Pałac Prezydencki reaguje

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Rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz
Żurek o opinii Komisji Weneckiej: prezydent może zaklinać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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Komisja Wenecka ma kompetencje wyłącznie o charakterze doradczym - oświadczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, po opublikowaniu opinii Komisji w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wspomniał też o zaprzysiężeniu Macieja Berka.

Komisja Wenecka w opublikowanej we wtorek opinii stwierdziła, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej". Oceniła, że udział głowy państwa w tej procedurze ma "charakter ceremonialny" i zarekomendowała możliwość dopełnienia aktu ślubowania sędziów TK "bez fizycznego udziału prezydenta".

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił, że "opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej". 

Leśkiewicz o "doradczym charakterze" Komisji Weneckiej

Według Leśkiewicza "Komisja ma kompetencje wyłącznie o charakterze doradczym". - Wydawane przez nią opinie nie są źródłem prawa w Polsce. Są nimi konstytucja i ustawy i to one wyznaczają zakres kompetencji oraz prerogatyw Prezydenta Rzeczpospolitej (Polskiej). Prezydent jest strażnikiem konstytucji, działa w oparciu o jej przepisy, a także w ramach obowiązujących ustaw - powiedział Leśkiewicz. 

- I to są te akty prawne, na podstawie których prezydent dokonuje przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego - zaznaczył Leśkiewicz.

Komisja Wenecka w opinii odniosła się do zapisów konstytucji. Jak napisano w dokumencie, "procedura składania ślubowania nie może być rozumiana ani stosowana w sposób, który wpływa na konstytucyjną kompetencję Sejmu do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego lub przyznaje prezydentowi rolę w tym wyborze, której Konstytucja mu nie powierza".

Leśkiewicz: czwórka sędziów niejako sama się wykluczyła

Rzecznik prezydenta odniósł się również do przypadku czwórki sędziów TK, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie po tym, jak nie otrzymali zaproszenia od prezydenta na uroczystość zaprzysiężenia. Leśkiewicz przypomniał, że w tej sprawie Nawrocki złożył w TK "wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego".

Zaznaczył, że do czasu, gdy TK nie rozstrzygnie wniosku w ich sprawie, nie będzie żadnego ruchu prezydenta w kwestii ślubowania. - Ta czwórka sędziów, o czym wcześniej mówił sam prezydent, niejako sama się wykluczyła z grona sędziów, biorąc udział w szopce polityczno-medialnej, zorganizowanej przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w Sali Kolumnowej, składając ślubowania do kolumny sejmowej - powiedział.  

16 września kadencję sędziego TK powinien objąć Maciej Berek. Leśkiewicz skomentował również jego przypadek.

- Ruch jest po stronie samego zainteresowanego, który powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające 10-letni okres praktyki zawodowej jako radca prawny. W tej sprawie nic się nie zmieniło. Opinia Komisji Weneckiej w żaden sposób nie unieważnia, nie zmienia ani nie wpływa na decyzje prezydenta, działanie parlamentu czy wyroki polskich sądów - oświadczył Leśkiewicz.

Berek przed wybraniem go na sędziego TK opublikował oświadczenie, z którego wynikało, że wykonywał zawód radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku oraz od 1 sierpnia 2012 roku do chwili obecnej.

Berek napisał do Nawrockiego
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Berek napisał do Nawrockiego

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Spór dotyczący odebrania ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego sięga początku kwietnia tego roku. 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił dwoje z nich, Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka, na ślubowanie w jego obecności.

Cztery pozostałe osoby wybrane w marcu przez Sejm na sędziów TK nie zostały zaproszone przez prezydenta. Sędziowie ci złożyli 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie "wobec prezydenta", ale bez jego obecności. Potem przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania. Sytuacja tych czworga sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu. 

Ponadto w czerwcu Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego TK - po zaproszeniu przez prezydenta złożył on ślubowanie pod koniec lipca. We wrześniu natomiast na sędziego Trybunału wybrany został w Sejmie Maciej Berek, który dotąd nie został zaproszony przez prezydenta do złożenia ślubowania.

O wydanie opublikowanej we wtorek opinii Komisji Weneckiej wnioskował Komitet Monitorujący PACE, czyli Komitet do spraw Dotrzymywania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy. Jest to jeden z najważniejszych stałych komitetów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Rafał LeśkiewiczKarol NawrockiTrybunał Konstytucyjny
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