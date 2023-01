Proces w sprawie śmierci ojca ministra sprawiedliwości. "Ludzie boją się zemsty Zbigniewa Ziobry"

czytaj dalej

O Sołedar we wschodniej Ukrainie toczą się zacięte walki. Eksperci twierdzą, że rosyjskim wojskom zależy na zdobyciu go, by opanować inne kluczowe w obwodzie donieckim miasto - Bachmut. Innym powodem skupienia tak ogromnych sił agresora w tym regionie, głównie złożonych z najemników Grupy Wagnera, są kwestie polityczne i propagandowe. - Putin w końcu uzyska coś, z czym będzie mógł wyjść do Rosjan - wyjaśniał ukraiński ekspert Ołeh Żdanow. Strategiczne znaczenie dla armii mogą mieć także tunele kopalni soli, które znajdują się w Sołedarze.