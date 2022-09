Operacja Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. Zatrzymany czynny funkcjonariusz SKW i trzech emerytowanych

Głośne zatrzymania

Podobne sceny towarzyszyły zatrzymaniu pozostałych funkcjonariuszy, w tym jednego w czynnej służbie. Śledczy z Żandarmerii Wojskowej skrupulatnie przeszukali nie tylko mieszkania zatrzymanych, ale także te należące do ich rodziców. Żołnierze zabezpieczyli wszelkie znalezione twarde dyski, pendrive'y - przesiewali nawet proszek do prania w poszukiwaniu dowodów przestępstw.

"Przekroczenie uprawnień"

Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do prokuratury ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, gdy jego szefem był bliski współpracownik Antoniego Macierewicza, Piotr Bączek. On sam opuścił gabinet w ślad za Macierewiczem, którego nagłą dymisję w 2018 roku prezydent Andrzej Duda tłumaczył stosowaniem "ubeckich metod".

Pytanie z tłumu o Macierewicza. Prezydent o "ubeckich metodach" (listopad 2017 roku)

Sprawa sprzed siedmiu lat

- Dobry żołnierz, służył w 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku. Jest wyznania prawosławnego, posługiwał się językiem białoruskim, miał za granicą część swojej rodziny. Przygotowywał się już do emerytury , na której chciał założyć firmę handlującą częściami do samochodów i maszyn między Polską a Białorusią - mówią rozmówcy tvn24.pl.

Wkrótce potem rozpoczęła się skomplikowana gra polskich służb specjalnych, dyplomatów i polityków, by uratować i sprowadzić do Polski żołnierza, która kilkanaście miesięcy później zakończyła się sukcesem. Jej kulisy opisaliśmy na łamach tvn24.pl jeszcze w marcu 2016 roku.

"Nie rozpoznali zagrożeń"

Zatrzymani z hukiem, cicho zwolnieni

Polacy w łagrach

Polityk, który aktualnie pracuje w sejmowej komisji do spraw służb specjalnych, wskazuje historię przedsiębiorcy z Białegostoku Mariana Radzajewskiego, który trzy lata temu usłyszał w Rosji wyrok 14 lat kolonii karnej. Rosyjskie służby pokazały wcześniej film z zatrzymania Polaka, który w ich ocenie miał dowodzić, że przyjechał on do Kaliningradu, by kupić elementy systemu przeciwlotniczego S-300.