Operacja tarczycy bez konieczności nacięć na szyi. "To urządzenie zapewnia precyzję i jakość" 

Robot da Vinci i rak tarczycy. Pierwsza pacjentka w Polsce przekonała się, jak duża to zmiana, gdy operację przeprowadza właśnie robot. Przełom jest widoczny gołym okiem. Widać go na szyi, gdzie nie ma żadnych cięć. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.