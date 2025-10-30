Atak Rosji na Ukrainę, operacja lotnictwa w polskiej przestrzeni

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało po godzinie 5.20, że w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Ma to związek z "atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy" - przekazano.
Jak dodano, Dowódca Operacyjny RSZ "uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji". "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - opisano.
W komunikacie poinformowano także, że działania mają charakter prewencyjny i "są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ