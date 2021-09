Zbigniew Rau spotkał się z Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku

"W związku z przygotowaniami do objęcia przez Polskę w styczniu 2022 r. przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, uczestniczący w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem " - podał w komunikacie rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Strona rosyjska podała z kolei, że główną uwagę przykładała do "możliwości zwiększenia skuteczności organizacji", by odnowić jej rolę jako platformy równoprawnego dialogu. Rosja wyraziła nadzieję, że polskie przewodnictwo przyczyni się do tego. Rosyjskie MSZ dodało, że rozmowy dotyczyły również innych kwestii w stosunkach polsko-rosyjskich, bez podawania szczegółów.