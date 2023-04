Szczerski: obrazy z Buczy i Irpienia przypominają o zbrodni katyńskiej

Krzysztof Szczerski wezwał Rosję na forum Rady Bezpieczeństwa, by oddała wrak prezydenckiego Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Stały Przedstawiciel RP przy ONZ zaapelował, by w pełni współpracowała z polskim śledztwem. Mówił też o tym, że obrazy z Buczy czy Irpienia przypominają o zbrodni katyńskiej. Na wystąpienie polskiego dyplomaty odpowiedział rosyjski ambasador Wasilij Nebenzia.

Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski wezwał Rosję do zwrócenia kluczowych dowodów w sprawie katastrofy prezydenckiego Tupolewa i do pełnej współpracy z polskim śledztwem, by "wyjaśnić wszystkie okoliczności katastrofy tak charakterystycznej dla tragicznej historii naszego regionu".

- Śledztwo tej łamiącej serce tragedii, która pochłonęła życie 96 osób nie może zostać zakończone do dziś, bo Rosja uparcie odmawia polskim śledczym kluczowych dowodów w sprawie, to jest szczątków samolotu i rejestratorów lotu – powiedział w poniedziałek na forum Rady Bezpieczeństwa ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.

Szczerski: Polska chce bronić suwerenności państw regionu

Dodał też, że nauczona swoją historią, Polska jest zdeterminowana, by bronić suwerenności państw regionu, podobnie jak robił to prezydent Lech Kaczyński. - Misja prezydenta Kaczyńskiego, by bronić suwerenności krajów naszego regionu trwała do ostatniego dnia jego prezydentury. Została brutalnie przerwana przez katastrofę samolotu dokładnie 13 lat temu - powiedział Szczerski.