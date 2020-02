Niedofinansowana onkologia. Na Polaka dwa razy mniej niż na Czecha

Dodatkowe dwa miliardy złotych zaproponowane przez opozycję na onkologię rozbudziły polityczne emocje . To dlatego, że to niemal jedna piąta wszystkich wydatków, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy na walkę z rakiem w 2020 roku.

- To są gigantyczne pieniądze. Zwłaszcza w sytuacji, w której my wiemy, że w polskiej onkologii zaledwie około 50 procent leków, które są dostępne w Unii Europejskiej, zarejestrowane w Unii Europejskiej, jest dostępnych w Polsce. Ze względów ekonomicznych - tłumaczył doktor Grzegorz Luboiński, onkolog z Polskiej Unii Onkologii.

- W związku z tym musieliśmy zaprosić ekspertów, pacjentów, stowarzyszenia pacjenckie do tego, żeby opracować nową strategię, dokument, wytyczne - podkreślił szef MZ, odnosząc się do opracowanej i zatwierdzonej w zeszłym roku Narodowej Strategii Onkologicznej. - Ale oczywiście wszystkie dokumenty, piękne plany nie są możliwe bez pieniędzy - dodał. Poinformował, że planowane w 2020 roku wydatki na świadczenia onkologiczne wzrosną do 11,2 miliarda złotych.

Narodowa Strategia Onkologiczna została przygotowana na lata 2020-2030. Resort planuje przeznaczyć na nią około 5,1 miliarda złotych. Skala wydatków prognozowana jest na podstawie szacunków Krajowego Rejestru Nowotworów, które wskazują, że do 2025 roku nastąpi wzrost liczby zachorowań wśród kobiet o 25,1 proc. (do 99,5 tys.) i o 13,9 proc. wśród mężczyzn (do 90,4 tys.). Łącznie zmiana ta wyniesie 19,4 proc. w stosunku do 2014 roku.