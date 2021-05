"Nieprawdopodobnie duża fala nowych rozpoznań". Lekarze alarmują: system poskłada się jak domek z kart

"To tak, jakbyśmy mogli co dwa, trzy tygodnie obłożyć oddział tylko nowymi pacjentami"

W ostatnich tygodniach liczba nowych chorych w Szpitalu Uniwersyteckim konsultowanych do natychmiastowego wdrożenia chemioterapii przed operacją wzrosła trzy-, czterokrotnie. - To niewyobrażalne. To tak, jakbyśmy mogli co dwa, trzy tygodnie obłożyć oddział tylko nowymi pacjentami - powiedział onkolog.