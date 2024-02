Projekt noweli o Krajowej Sieci Onkologicznej przyjęty przez rząd. "Ratuje dostępność w 259 szpitalach"

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. - Ustawa weszła w życie w ubiegłym roku, ale nasi poprzednicy nie przygotowali aktów wykonawczych - mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlatego, wyjaśniał, zdecydowano się przesunąć "termin wejścia w życie części przepisów". - Dzięki temu zachowujemy możliwość korzystania ze wszystkich terapii onkologicznych we wszystkich szpitalach, które dzisiaj tę terapię prowadzą - podkreślał.

Na wtorkowym posiedzeniu - któremu przewodniczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz - rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, który przewiduje m.in. zmianę terminów wdrożenia określonych rozwiązań.

- Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w ubiegłym roku, ale nasi poprzednicy nie przygotowali aktów wykonawczych do tej ustawy, nie przygotowali pełnego wejścia w życie wszystkich elementów związanych z dobrym funkcjonowaniem KSO - powiedział na konferencji Kosiniak-Kamysz.

"Przesuwamy termin wejścia w życie części przepisów Krajowej Sieci Onkologicznej"

- Krajowa Sieć Onkologiczna funkcjonuje. Termin wejścia w życie ustawy, rok temu przyjmowany przez naszych poprzedników, to było 14 dni. Od tego momentu KSO zaczęła funkcjonować. Cześć przepisów, mówiąca o pewnej parametryzacji szpitali na poszczególnych poziomach, nie została przez PiS przygotowana. Z dziewięciu, siedem rozporządzeń nie zostało wydanych - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Dlatego przesuwamy termin wejścia w życie części przepisów Krajowej Sieci Onkologicznej i dzięki temu zachowujemy możliwość korzystania ze wszystkich terapii onkologicznych we wszystkich szpitalach, które dzisiaj tę terapię prowadzą. Nie będzie żadnych ograniczeń - zaznaczył.

Mówił, że to szefowa Ministerstwa Zdrowia Izabela Leszczyna postanowiła wnieść projekt nowelizacji, który to został we wtorek przyjęty przez rząd. - Regulacja ratuje dostępność dla 7,5 tysiąca pacjentów, ratuje dostępność w 259 szpitalach - podał.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że sieć onkologiczna zakłada określoną hierarchię placówek. - W szpitalu pierwszego stopnia jest dostępność do jednej procedury, na przykład do leczenia chirurgicznego. (W szpitalu - przyp. red.) na drugim poziomie - do dwóch: leczenia chirurgicznego i radioterapii. Najwyższy stopień referencyjności to trzy sposoby leczenia: leczenie chirurgiczne, radio- i chemioterapia - wyjaśniał.

Krajowa Sieć Onkologiczna i kryteria dla szpitali

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze na poziomie podstawowym.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy oparta ma być na kryteriach biorących pod uwagę m.in. liczbę i kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Projektowana nowela wprowadza zmianę terminu pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Ma ona zostać przeprowadzona do 31 marca 2025 r. Ma to m.in. pozwolić NFZ na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Zmiana terminu ma również zapewnić podmiotom czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.

Projekt przewiduje także przesunięcia terminu realizacji obowiązku nałożonego na podmioty wchodzące w skład KSO. Chodzi o obowiązek przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej z 1 kwietnia 2024 r. na 1 kwietnia 2025 r.

Nowelizacja zakłada również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 r. Jak wyjaśniono, ma to związek z koniecznością przyjęcia odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.

Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) z 9 marca 2023 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład KSO nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 kwietnia 2024 r. Projektowana nowelizacja zakłada zmianę tego terminu na 1 kwietnia 2025 r. Nowela ma wejść w życie 31 marca 2024 r.

