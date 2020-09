Ardanowski ostrzega PiS i przypomina, że "polska wieś przesądziła o wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta"

"Zdaniem rolników PiS zdradza wieś, przestaje być jej obrońcą" - napisał do polityków Prawa i Sprawiedliwości minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w liście, który cytuje Onet. Według portalu, Ardanowski ostrzega przed projektem ustawy regulującej ochronę praw zwierząt pisząc, że "straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości będą trwałe i bardzo trudne do odwrócenia, niemożliwe do zrekompensowania jakimikolwiek środkami przed następnymi wyborami".