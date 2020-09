Stracił córkę, był więziony i torturowany. Znalazł z rodziną schronienie w Polsce

W tej wojnie stracił córkę. Syryjski dziennikarz dokumentuje tragedię Aleppo 19.12 | Bomby spadające jak deszcz, głód i codzienna walka o przeżycie, czyli to wszystko, co sprawia, że ludzie stamtąd uciekają. Zdjęcia wojny w Syrii w jakimś sensie oswoiły już świat z tym konfliktem. Pokazujemy niezwykłe, bo osobiste świadectwo tego, co się tam dzieje. To relacja człowieka, który widzi tę wojnę każdego dnia. Reportaż Piotra Czabana. tvn24