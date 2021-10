10-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Policja: przechodziła na czerwonym

Dziewczynka mogła w tej sytuacji zginąć - mówią funkcjonariusze z Olsztyna o potrąceniu 10-latki. Dziecko wybiegło zza innego pojazdu wprost pod koła jadącego samochodu. Jak przekazuje policja, do zdarzenia doszło, gdy piesi mieli czerwone światło. To, co się stało widać na opublikowanym przez mundurowych nagraniu.