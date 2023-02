Olsztyńscy sędziowie nie chcą sądzić w sprawie Helpera. Główny oskarżonym jest "agent Tomek"

Akt oskarżenia w sprawie stowarzyszenia Helper jest w olsztyńskim sądzie okręgowym od ponad roku, ale do tej pory nie można nawet orientacyjnie wskazać, kiedy się rozpocznie. "Na tę chwilę wszyscy sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie złożyli już oświadczenia o wyłączenie ich z rozpoznania tej sprawy. Sędziowie w swoich oświadczeniach wskazali na istnienie okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w tej sprawie" - przekazał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak. Dodał, że w ostatnim czasie olsztyński sąd rozpoznał zażalenie Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na postanowienie odnoszące się do uchylenia dozoru wobec jednej z osób oskarżonych.