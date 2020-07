Był z trójką dzieci nad jeziorem, chciał wypożyczyć sprzęt do pływania. Wydmuchał ponad trzy promile

Przechodnie powstrzymali pijanego mężczyznę, który opiekował się trójką dzieci nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Najpierw próbował wynająć sprzęt wodny, a gdy to się nie udało, wrócił z podopiecznymi do auta i usiłował odjechać. Jak podaje policja, badanie alkomatem wykazało, że w wydychanym powietrzu miał 3,5 promila alkoholu.

Olsztyńscy policjanci dowiedzieli się o tej sytuacji we wtorkowe popołudnie. Zostali wezwani nad jezioro Ukiel przez osoby, które zatrzymały 37-latka, gdy usiłował wyjechać z pobliskiego parkingu. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze ustalili, że opiekował się trójką dzieci w wieku dwóch, czterech i dziesięciu lat.

Z relacji świadków wynika, że z trudem utrzymywał równowagę. - Nieodpowiedzialny mężczyzna próbował wypożyczyć sprzęt pływający, którym chciał wraz z dziećmi wypłynąć na jezioro, lecz dzięki interwencji świadków oraz odpowiedzialności pracownika wypożyczalni sprzętów wodnych, to mu się nie udało - relacjonował podkom. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Jak dodał policjant, według świadków 37-latek poszedł na parking, gdzie wsadził do auta trójkę dzieci, wsiadł za kierownicę, włożył kluczyki do stacyjki i próbował odjechać. Wtedy powstrzymali go obserwujący tę sytuację przechodnie.