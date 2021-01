Postrzelił dwie osoby i okradł kantor. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z napadem

Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z napadem na kantor w Olsztynie. Napastnik postrzelił kobietę i mężczyznę. Jak przekazał właściciel kantoru, jedna z rannych osób jest w śpiączce farmakologicznej. Firma, na którą dokonano napadu, ufundowała 100 tysięcy złotych nagrody za wskazanie napastnika. Olsztyńska policja z kolei powołała specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą do wyjaśnienia okoliczności napadu.

Informację o zatrzymaniu przekazał w sobotę Andrzej Jurkun, oficer prasowy olsztyńskiej policji. Przekazał, że podejrzewanego zatrzymano na terenie Bydgoszczy. - Jest to osoba, która może mieć związek z napadem na kantor. Jego rola w sprawie jest obecnie ustalana - powiedział Jurkun.

Policja, zasłaniając się dobrem prowadzonego postępowania, odmawia podania kolejnych szczegółów sprawy. W sobotę komendant wojewódzki z Olsztyna powołał specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą do wyjaśnienia okoliczności napadu i zatrzymania napastnika. OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

100 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawcy

Zamaskowany mężczyzna po godzinie 19 w piątek wtargnął do kantoru w Olsztynie i przy użyciu broni palnej ranił dwie osoby: kobietę i mężczyznę. - Stan Pawła jest poważny, z naszych informacji wynika, że jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej – powiedział w sobotę Dawid Muszyński, przedstawiciel firmy FlyingAtom, na którą dokonano napadu.

W piątek do późnych godzin nocnych policja blokowała w Olsztynie wiele dróg, kontrolując każde auto. Sprawdzano także miejskie autobusy. W sobotę rano po Olsztynie można już się normalnie przemieszczać.

Tomasz Markowski, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przekazał z kolei, że decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie w sobotę powołano specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą do wyjaśnienia okoliczności napadu na kantor. W skład grupy wchodzą policjanci z pionów kryminalnych komendy miejskiej i wojewódzkiej.

- Celem ich pracy jest ustalenie tożsamości sprawcy i zatrzymanie go - powiedział Markowski. Osoba, której poszukuje policja może być niebezpieczna. - Trzeba pamiętać, że ten ktoś wszedł z ostrą bronią do kantoru i strzelał do dwojga ludzi - podkreślił policjant.