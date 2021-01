Napastnik postrzelił dwie osoby i okradł kantor. 35-latek z zarzutami usiłowania zabójstwa i rozboju

Informację o zarzutach przekazał w niedzielę Krzysztof Stodolny z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. - Jakubowi D. prokurator przedstawił dziś zarzut usiłowania zabójstwa dwóch osób przy użyciu broni palnej oraz dokonanie rozboju z użyciem broni palnej, w wyniku którego dokonał on zaboru złotych monet o wartości 440 tysięcy złotych - poinformował Stodolny.

Prokurator dodał, że 35-letni Jakub D. przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia, które będą teraz weryfikowane. - Zaprzeczył, że działał z zamiarem zabójstwa pracowników kantoru - podał Stodolny. OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Napadł na kantor, postrzelił dwie osoby

Do napadu doszło po godzinie 19 w piątek. Napastnik wtargnął do kantoru w Olsztynie i przy użyciu broni palnej ranił dwie osoby: kobietę i mężczyznę. - Stan Pawła jest poważny, z naszych informacji wynika, że jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej – powiedział w sobotę Dawid Muszyński, przedstawiciel firmy FlyingAtom, na którą dokonano napadu.

- Prawdopodobnie sprawcą napadu jest osoba, która umawiała się wcześniej na transakcję. To była dość niestandardowa transakcja, bo opiewała na dość wysoką kwotę, dlatego był więcej niż jeden pracownik w naszym biurze – powiedział w piątek menadżer kantoru Łukasz Kopeć.

Do sądu trafi wniosek o areszt

W piątek do późnych godzin nocnych policja blokowała w Olsztynie wiele dróg, kontrolując każde auto. Sprawdzano także miejskie autobusy. W sobotę, decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, powołano specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą do wyjaśnienia okoliczności napadu na kantor.

Już w sobotę zatrzymano 35-latka. Pierwotnie podawano, że "jest to osoba mogąca mieć związek ze sprawą". Dopiero po przedstawieniu zarzutów D. potwierdzono, że zatrzymano podejrzanego o napad na kantor. - Policjantom operacyjnym, którzy tak szybko ustalili sprawcę napadu i zatrzymali go należą się wielkie, ogromne słowa uznania i podziękowania. Wykonali doskonałą pracę - podkreślił prokurator Stodolny. Prokurator Stodolny poinformował, że prowadzący sprawę prokurator już przygotowuje wniosek o areszt Jakuba D., który do sądu zostanie złożony w poniedziałek rano.