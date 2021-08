Dwa psy błąkały się przy drodze. Pomógł im policjant

Funkcjonariusz z województwa warmińsko-mazurskiego w trakcie prywatnej podróży zauważył dwa, błąkające się przy drodze, psy. Zwierzęta stwarzały zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla - przejeżdżających drogą wojewódzką numer 507 - kierowców. Policjant zatrzymał się, zabezpieczył czworonogi i wezwał na miejsce patrol, który przewiózł zwierzęta do schroniska w Tomarynach.

Policjant, który na co dzień pełni służbę w Gietrzwałdzie, podróżował drogą wojewódzką numer 507. W trakcie jazdy zauważył dwa psy, które błąkały się w okolicy jezdni. - Miejsce znalezienia czworonogów było oddalone o kilkaset metrów od najbliższych zabudowań, a zachowanie zwierząt wskazywało, że są one zdezorientowane miejscem i okolicznościami, w których się znalazły - informuje Rafał Prokopczyk z policji w Olsztynie. I dodaje: - Empatia wobec zwierząt nie pozwoliła funkcjonariuszowi przejechać obojętnie wobec czworonogów, które potrzebowały pomocy. Biegające obok drogi zwierzęta stwarzały zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla przejeżdżających tamtędy kierowców. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>