"Amerykańskie" kwatery na olsztyńskim cmentarzu

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie planował to już od dawna. Skromne nagrobki można uznać za rozwiązanie, wpisujące się w obecne czasy, kiedy ceny usług oraz materiałów rosną w zastraszającym tempie. W planach ZCK jest również stworzenie zbiorowego grobowca dla kilkuset osób. Urny z ich prochami zostaną złożone w specjalnej komorze, a o tym, kto w niej spoczął poinformuje tablica z nazwiskami.

- Ta oferta ma stanowić kolejną alternatywę na naszych cmentarzach, wobec istniejących, możliwych rodzajów pochówku. Pochówki urnowe są możliwe w tradycyjnych kwaterach, gdzie panuje dowolność pod względem formy zabudowy powierzchni grobu, oraz w kolumbariach. Kwatery "amerykańskie" nawiązujące formą do amerykańskich cmentarzy wojennych, stanowią nową propozycję - tłumaczy Zbigniew Kot, dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie.

Jednakowe nagrobki dla wszystkich

Nagrobki będą mniejsze niż te standardowe i - co najważniejsze - zunifikowane. Ceny miejsc grzebalnych będą takie same jak ceny innych miejsc na groby urnowe o takich samych rozmiarach i zgodne z obowiązującym cennikiem ZCK. Będą kosztowały 750 lub 1000 zł.

Mniejsze pomniki będą przeznaczone dla jednej osoby, większe - dla całych rodzin. Wszystkie zostały zaprojektowane dla pochówków urnowych, których w Olsztynie jest ok. 40-50 proc.

- Nagrobki urnowe są tańsze, ponieważ są mniejsze niż nagrobki na grobach ziemnych lub murowanych. Niższa cena wynika z prostszej konstrukcji i mniejszych wymiarów, a co za tym idzie z mniejszej ilości materiału i mniejszych nakładów pracy - dodaje dyrektor ZCK.

Jak podkreśla, to rozwiązanie dla osób, preferujących styl minimalistyczny. Dzięki powtarzalnej harmonii nekropolia będzie wyglądała estetycznie. Nagrobki zostaną wykonane z wysokiej jakości granitu w trzech różnych kolorach: czarnym, szarym i brązowym. Koszty nagrobków dla wymiaru metr na metr to dla czarnego pomnika ponad 5,2 tys. zł, dla szarego i brązowego 4,4 tys. zł. Dla pomników 0,6 na 0,6 m to odpowiednio 3,6 tys. zł dla czarnego i 2,6 tys. zł dla szarego i brązowego.