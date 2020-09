Stulatek w polonezie zderzył się z innym autem

Podkomisarz Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przekazał, że do kolizji doszło we wtorek na olsztyńskim osiedlu Zatorze, w północnej części miasta. Kierowca poloneza wymusił pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ulic Zientary-Malewskiej z Cichą. Tam doszło do zderzenia z hyundaiem i30.