Jarosław Sellin o słowach Tokarczuk: pisarze nie powinni zrażać do siebie niepotrzebnymi wypowiedziami

Wypowiedź Olgi Tokarczuk o tym, że "literatura nie jest dla idiotów" wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Do słów noblistki odniósł się także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. - Pisarze, którzy tworzą i aspirują do tego, żeby ich twórczość była poznawana i żeby przez to mieli też wpływ na budowanie piękna dusz ludzkich, powinni dążyć do tego, żeby nie zrażać do siebie różnymi niepotrzebnymi wypowiedziami - stwierdził.

W miniony weekend podczas jednego z paneli dyskusyjnych na Festiwalu Góry Literatury pisarka Olga Tokarczuk powiedziała: - Nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakąś kompetencję, pewną wrażliwość, pewne rozeznanie w kulturze. Te książki, które piszemy, są gdzieś zawieszone, zawsze się z czymś wiążą.

Wypowiedź noblistki wywołała burzę w mediach społecznościowych.

"Pokora to bardzo dobra cnota"

O słowa Tokarczuk pytany był w czwartek na antenie Polskiego Radia 24 minister Jarosław Sellin.

- Zalecałbym każdej osobie, niezależnie od tego, czy należy do mniemanych czy też prawdziwych elit, po prostu więcej pokory. To jest bardzo dobra cnota, ułatwiająca i porządkująca życie. Natomiast pycha raczej to życie rujnuje – powiedział Sellin.

Przypomniał, że "w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizując od wielu lat program promocji czytelnictwa, staramy się, aby to czytelnictwo różnymi mechanizmami było w Polsce jak najlepiej wzmacniane". Zaznaczył natomiast, że "różnie z tym bywa – czasami jest gorzej, czasami jest lepiej". - Chcemy ufać, że ludzie sięgający po książki mają jakieś aspiracje intelektualne i trzeba to szanować, doceniać - podkreślił.

Sellin odniósł się także do profesorów, którzy zajmowali się pisaniem powieści, m.in. Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Umberto Eco, Johna Bartha, Joyce Carol Oates, Władimira Nabokowa czy Mario Vargasa Llosy, a w Polsce Jana Kasprowicza czy Czesława Miłosza.

- Te nazwiska w różnej mierze - można jednak zaryzykować tę tezę - trafiły pod strzechy - ocenił. - Ludzie różnej kondycji intelektualnej czy wykształceniowej książki akurat tych autorów czytają – stwierdził. - Wiadomo, że literatura jest różna – jest głęboka, mądra, poruszająca, ale bywa też niezbyt ciekawa intelektualnie. To też się zdarza - zauważył. - Natomiast pisarze, którzy tworzą i aspirują do tego, żeby ich twórczość była poznawana i żeby przez to mieli też wpływ na budowanie piękna dusz ludzkich, powinni jednak dążyć do tego, żeby nie zrażać do siebie różnymi niepotrzebnymi wypowiedziami – stwierdził Sellin.

