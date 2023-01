Małżeństwo zatruło się czadem. Wcześniej zmarł ich syn

Czad w domu

W poniedziałek staszowscy policjanci dostali zgłoszenie od 39-letniej siostry zmarłego chłopca, która nie mogła dostać się do domu swoich rodziców w Oleśnicy. Kobieta była pewna, że małżeństwo jest w domu.

- Wezwani strażacy wyważyli drzwi do mieszkania. W jednym z pomieszczeń znaleziono nieprzytomne małżeństwo, 61-letniego mężczyznę i 53-letnią kobietę. Stwierdzono bardzo wysokie stężenie tlenku węgla w pomieszczeniu. Załoga karetki pogotowia udzieliła pomocy poszkodowanym. Kobieta odzyskała przytomność i została zabrana na badania do szpitala w Staszowie. Nieprzytomnego mężczyznę zabrano lotniczym pogotowiem ratunkowym do lecznicy w Krakowie. W tej chwili lekarze stan kobiety i mężczyzny określają jako niezagrażający ich życiu – powiedziała mł. asp. Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.