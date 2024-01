Atak nastolatków na pracowników sklepu. Podejrzani zostali wypuszczeni. Będą odpowiadać jako nieletni

Brutalny atak nastolatków na pracowników sklepu

Kiedy dziecko opuściło sklep, do środka wszedł partner agresywnej dziewczyny. - Zaczęła się szarpanina, starałem się odciągnąć chłopaka, ale jeszcze przed sklepem dostałem parę razy, weszliśmy do środka. Nie używaliśmy żadnych środków siłowych, żona ją po prostu obezwładniła, bo wykrzykiwała, że rozwali cały sklep. Chłopak odepchnął żonę, rzucił się z pięściami, pobił mnie (...) Później było coraz gorzej. Żona zobaczyła, jak wyglądam, było pełno krwi. Pobiegła po gaz, psiknęła dziewczynie, później chłopakowi, ale to nie podziałało. (...) On uderzył moją żonę. Była strasznie wystraszona, powiedziała, że otwieramy drzwi. Chłopak jeszcze ukradł piwo i wyszli - opisał mężczyzna. Jak dodał, ma złamany nos oraz szwy.