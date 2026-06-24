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Ołena Zełenska nie przyjedzie do Polski. Miała wygłosić wykład na Uniwersytecie Gdańskim

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Ołena Zełenska
Pełczyńska-Nałęcz o Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku: Zełenski popełnia ogromny błąd
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: DANYLO ANTONIUK/PAP
Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska miała wygłosić wykład na Uniwersytecie Gdańskim. Jej udział został odwołany. To w Gdańsku odbędzie się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy, gdzie zgodnie z oczekiwaniami Kijów miał być reprezentowany przez Wołodymyra Zełenskiego. Na czele ukraińskiej delegacji stanie jednak premier Julia Swyrydenko.

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska nie pojawi się na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w czwartek miała wygłosić wykład. Jej udział został odwołany - potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Ołena Zełenska
Ołena Zełenska
Źródło zdjęcia: DANYLO ANTONIUK/PAP

Zełenska miała wziąć udział w debacie "Identity as a Skill for the Future: Education, Responsibility and Leadership" (Tożsamość -kompetencja przyszłości: edukacja, odpowiedzialność i przywództwo), która miała odbyć się na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

Informację o odwołaniu wykładu Zełenskiej jako pierwsze podało Radio ZET.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

W tle decyzji o odwołaniu wykładu Zełenskiej pojawia się kwestia Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. We wtorek premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że to ona stanie na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie w niej udział. Konferencja odbędzie się 25-26 czerwca.

Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez Wołodymyra Zełenskiego. Jeszcze we wtorek rano źródła dyplomatyczne mówiły, że Zełenski cały czas rozważa, czy przyjechać do Polski. Według komentatorów jego wątpliwości związane były z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Polska jest tegorocznym gospodarzem tej organizowanej wraz z Ukrainą konferencji, która jest dorocznym spotkaniem przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Ołena ZełenskaUkrainaUniwersytet GdańskiWołodymyr ZełenskiGdańsk
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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