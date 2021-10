Policyjne klepsydry przy cmentarzach i kościołach. Specjalnie dla seniorów

Jak tłumaczy oławska policja, niekonwencjonalna akcja ma związek z powtarzającymi się oszustwami, wyłudzeniami lub kradzieżami pieniędzy, także z kont bankowych. "Pomysł może wydać się kontrowersyjny, najważniejsze jednak, by przekaz trafił do seniorów, którzy szczególnie narażeni są na przestępstwa związane z wyłudzeniem pieniędzy. Wszystko po to by ich ustrzec i zapobiec przestępczemu procederowi" - informują pomysłodawcy w poście na Facebooku.