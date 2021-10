Kibice z Krakowa jechali na mecz do Lubina. W samochodzie mieli siekierę, maczety i stalowe rurki

Policjanci zatrzymali do kontroli na dolnośląskim odcinku autostrady A4 samochód na krakowskich numerach rejestracyjnych. Autem, na mecz pomiędzy drużynami Zagłębia Lubin i Cracovii podróżowało czterech kibiców klubu ze stolicy Małopolski. Wieźli ze sobą pojemniki z gazem, maczety, siekierę i ocynkowane rurki.

Maczety, siekiera, rurki

Około godziny 12.30 funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, na MOP Oleśnica Mała, zatrzymali do wyrywkowej kontroli drogowej toyotę na krakowskich numerach rejestracyjnych. Autem podróżowało czterech kibiców krakowskiej drużyny w wieku od 26 do 34 lat.