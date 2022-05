Brakuje chętnych do pracy na SOR-ze. Dyrektor sam po pracy idzie na dyżur

"Ledwo starcza na wynagrodzenia"

- Ochrona zdrowia w Polsce jest finansowana bardzo źle. Ja podam dla przykładu stawkę dobowego ryczałtu u nas w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ona nieco przekracza 16 tysięcy złotych. To jest finansowanie, które zapewnia finansowanie w całym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w każdym dniu. Jak łatwo sobie przeliczyć, to na każdą godzinę funkcjonowanie SOR-u, jest to około 670 złotych. To albo w ogóle nie starczy na wynagrodzenia albo ledwo starczy na wynagrodzenia, a SOR to niezwykle kosztowny oddział - mówi lek. med. Andrzej Dronsejko, dyrektor szpitala powiatowego w Oławie.