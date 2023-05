OKO.press o "dyskretnym porozumieniu między PiS a liderem narodowców"

Przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2020 roku doszło do "dyskretnego" porozumienia między Prawem i Sprawiedliwością a liderem narodowców Robertem Bąkiewiczem - podało OKO.press. Jak zaznacza ten portal "narodowcy w zamian za poparcie Andrzeja Dudy oczekiwali określonych profitów".

Sześć oczekiwań narodowców

Jak napisało OKO.press minister wyliczył w mailu sześć oczekiwań narodowców. Dwa dotyczyły konkretnych ustaw – Andrzej Duda publicznie zadeklarował ich realizację już trzy dni później. Narodowcy domagali się także dojścia do mediów, dyrektorskiego stanowiska w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej i opłacenia kampanii antyaborcyjnej. Ostatni punkt ich oczekiwań Dworczyk określił słowami: "tajny aneks".

W tym czasie - jak można wnioskować z publikowanych maili – za kulisami trwały polityczne targi. Chodziło o to, by wyborcy Konfederacji zagłosowali na Andrzeja Dudę. I aby ktoś im wprost powiedział, na kogo mają głosować - podało OKO.press.

"Minęła epoka oficjalnych profanacji narodowych symboli"

Działania Dworczyka

30 czerwca 2020 roku w nocy, o godzinie 00:29 Michał Dworczyk miał wysłać do premiera i jego współpracowników mail, w którym miał napisać, że po spotkaniu z Bąkiewiczem "współdziałamy aby powstrzymać cywilizacyjne barbarzyństwo, które stoi za (Rafałem) Trzaskowskim". Bąkiewicz miał zaproponować Dworczykowi między innymi zorganizowanie demonstracji przed warszawskim ratuszem, a także podczas wizyt Rafała Trzaskowskiego w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie oraz zmobilizowanie działaczy Ruchu Narodowego do deklarowania, że nie głosują na Trzaskowskiego".

"Tematy ich działań: atak na Trzas. za finansowanie antify, wspieranie sodomitów etc. Żądanie, aby to rodzice decydowali o wychowaniu dzieci, ogólna jazda, że PO i Trzaskowski zawsze prześladowali narodowców – vide pałowanie na Marszu Niepodległości etc." (pisownia oryginalna) – napisał Dworczyk, cytowany przez OKO.press.