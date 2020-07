Dziś wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak je sprawdzić?

W piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Indywidualne wyniki zostaną przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej w formie zaświadczenia. Będzie można sprawdzić je również w internecie.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej. Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, sposób przekazania zaświadczenia określił dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również w piątek od godziny 10 sprawdzić wyniki, które uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy ósmych otrzymali od dyrektora szkoły.

Dalsze etapy rekrutacji

Do wtorku 4 sierpnia, do godziny 15 absolwenci mają czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tym roku możliwe jest przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu (dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii zaświadczenia, jeśli jest to niezbędne dla celów rekrutacji) lub przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 4 sierpnia do godziny 15 absolwenci będą mieli też czas na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół lub profilu klasy.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Nie będzie postępowania uzupełniającego

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. O przyjęciu do szkół kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą decydować dyrektorzy szkoły.

Co z osobami, które nie mogły przystąpić do egzaminu?

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych brane są pod uwagę po połowie punkty za wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej oraz w sesji dodatkowej, został z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostaną mu przeliczone także na liczbę punktów z egzaminu.

Przesunięty egzamin ósmoklasisty

W tym roku sesja egzaminacyjna egzaminu ósmoklasisty pierwotnie miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią od 12 marca zawieszono stacjonarne zajęcia w szkołach, a od 25 marca szkoły miały obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminy ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty w sesji głównej był przeprowadzony 16-18 czerwca, a w sesji dodatkowej - 7-9 lipca.

W tym roku harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest jednolity w całym kraju. Ustalił go minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej - tak jak w latach ubiegłych - są ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

