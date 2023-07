Miecz "z czasów Mieszka I" dla ojca Rydzyka. Miał kosztować około ćwierć miliona złotych

czytaj dalej

Przemówienie wygłoszone przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Jasnej Górze wywołało szereg komentarzy politycznych. - To ohydne łączenie tego, co święte, z tym, co PiS-owskie - powiedział poseł PO Marcin Kierwiński. - PiS chce za wszelką cenę wygrać wybory, a Kościół postanowił im w tym pomóc - ocenił Krzysztof Gawkowski z Lewicy. - Nigdy nie zgodzimy się na zawłaszczanie Kościoła, na jego upolitycznianie i wykorzystywanie do swoich cynicznych celów - zadeklarował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.