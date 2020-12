Sekielski odpowiada Rydzykowi: lepiej robić "filmidła", niż być obrońcą pedofilów w sutannach

Ojciec Tadeusz Rydzyk jest obrońcą pedofilów w sutannach. To nie jest pierwsza taka jego wypowiedź - mówił w TVN24 Tomasz Siekielski, współautor filmów dokumentalnych o nadużyciach seksualnych w Kościele. Komentował słowa Rydzyka z sobotniej mszy w rocznicę powstania Radia Maryja. Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika "Więź" zwrócił uwagę, że w czasie tej uroczystości "nie zabrał głosu żaden z 14 biskupów", którzy brali w niej udział.

W sobotę, na uroczystości z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja, kazanie wygłosił ojciec Tadeusz Rydzyk. Powiedział między innymi, że biskup Edward Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w Kościele, to "współczesny męczennik mediów". Sprawa ma związek z filmem braci Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego", w którym ukazano, jak Janiak - ówczesny biskup kaliski - miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży. W czerwcu papież Franciszek zawiesił hierarchę, a w październiku przyjął jego rezygnację z funkcji ordynariusza kaliskiego.

- Media to zrobiły i media tak robią. Nie dajmy się katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą potem - mówił w sobotę Rydzyk.

W poniedziałek gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 był Tomasz Sekielski. - Lepiej robić "filmidła", niż być obrońcą pedofilów w sutannach. A tym się właśnie stał Tadeusz Rydzyk - powiedział.

Dodał, że "to nie jest pierwsza taka wypowiedź" Rydzyka. - Wcześniej nie wypowiadał się na takim forum. Ale w Radiu Maryja podobne wypowiedzi, gdy Tadeusz Rydzyk stawał w obronie księży, biskupów, którzy tuszowali przestępstwa seksualne, nie były rzadkością - mówił Sekielski.

Jego zdaniem sobotnia wypowiedź założyciela Radia Maryja "odnosi się i jest apelem z jednej strony do wiernych, a z drugiej do biskupów, którzy milczą, którzy się boją zabrać głos". - Ile wypowiedzi po tych skandalicznych słowach Tadeusza Rydzyka usłyszeliśmy ze strony polskich hierarchów? Zareagował tylko prymas. Nie słyszałem, by którykolwiek z hierarchów potępił to, co powiedział Rydzyk - podkreślił.

Sekielski mówił też, że w ostatnim czasie "świadomość społeczna przestępstw na dzieciach, których dopuszczają się duchowni, jest zdecydowanie większa", a "dyskusja została przeniesiona na inny poziom".

- Ale wciąż mam wrażenie, że większość hierarchów uważa, że nic się nie wydarzyło. Żyją tak, jakby nie było filmów, setek artykułów, relacji skrzywdzonych, świadectw, wstrząsających historii - zaznaczył.

Ci hierarchowie - mówił gość TVN24 - "myślą, że przeczekają, że to chwilowa burza, bo nie zdają sobie sprawy, że zachodzą olbrzymie procesy społeczne, które obejmują także wiernych".

Drugim gościem programu był Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika "Więź" i rzecznik prasowy Inicjatywy "Zranieni w Kościele".

Zwrócił uwagę, że w sprawie wypowiedzi Rydzyka "nie zabrał głosu żaden z 14 biskupów uczestniczących w tej toruńskiej ceremonii". - Skoro musiał o tym mówić prymas (arcybiskup Wojciech) Polak to znak, że ponownie biskupi zostawili w tej sprawie prymasa absolutnie samotnie - ocenił.

Nosowski wskazywał, że "mamy do czynienia z sytuacją, w której ojciec Rydzyk nazywa męczennikiem biskupa przymuszonego przez papieża do rezygnacji". - To nie była dobrowolna rezygnacja - przypominał.

Dodał, że "ojciec Rydzyk broni biskupa Janiaka co miesiąc w Kaliszu". - Tam w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają się msze święte Radia Maryja, na których co miesiąc ojciec Rydzyk bronił biskupa Janiaka - mówił.

Nosowski dodał, że wśród osób, które słuchają takich wypowiedzi Rydzyka "są też ludzie skrzywdzeni we wspólnocie wiary, ofiary przemocy seksualnej". - Odzywają się do nas również teraz, mówiąc, jak olbrzymi jest ich ból i jak na nowo odżywa ich trauma po takich słowach - mówił.

Zdaniem Nosowskiego "takimi wypowiedziami ojciec Rydzyk zasługuje na honorowe członkostwo w nieistniejącym towarzystwie krzewienia ateizmu". - Nikt inny skuteczniej niż on nie zniechęca Polaków do wiary, do kościelności - podkreślił.

