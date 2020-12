Kukiz: wspólnota wierzących jest narażona na ogromne ciosy ze strony hierarchów

Następnie zwrócił się do obecnego na uroczystości ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Panie ministrze sprawiedliwości, gdybym był winny, to powinniście mnie zamknąć. Bym już siedział, według tego, co oni mówią. Dlatego zwróćmy uwagę na to, co oni mówią i nie dajmy się - apelował Rydzyk. I dodał: - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja.