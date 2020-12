Ozdoba o wypowiedzi ojca Rydzyka: nie zakładam z góry, że ktoś miał złe intencje

Jakby ktoś posłuchał całości, niekoniecznie mógłby to tak interpretować - powiedział w programie "Tak jest" Jacek Ozdoba o słowach wygłoszonych przez ojca Tadeusza Rydzyka podczas sobotnich urodzin Radia Maryja. Polityk Solidarnej Polski był obecny na tej uroczystości. Tomasz Trela z Lewicy stwierdził, że "to wielki policzek dla całego społeczeństwa, które walczy o prawo, sprawiedliwość i apolityczny Kościół".

W sobotę w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji urodzin Radia Maryja. Podczas mszy świętej kazanie wygłosił ojciec Tadeusz Rydzyk. Powiedział między innymi, że biskup Edward Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w Kościele katolickim, to "współczesny męczennik". - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - pytał.