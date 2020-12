Biskup toruński komentuje wypowiedź Tadeusza Rydzyka

"Nic nie może usprawiedliwiać przestępstwa wobec osób bezbronnych i małoletnich, a każdy, kto się takich czynów dopuszcza musi być sprawiedliwie osądzony i ukarany" - oświadczył biskup toruński Wiesław Śmigiel. Odniósł się w poniedziałek do słów ojca Tadeusza Rydzyka, które padły podczas obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja.

Podczas mszy z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu ojciec Tadeusz Rydzyk powiedział, że biskup Edward Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w Kościele, to "współczesny męczennik mediów". - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – mówił dyrektor Radia Maryja. W uroczystości wzięli udział politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym członkowie rządu - między innymi Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak.