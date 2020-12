Czy Adam Bielan pojechałby na uroczystość Radia Maryja po słowach ojca Rydzyka?

Cenię to, co robi Tadeusz Rydzyk, wieloletni lider Radia Maryja, bo to szereg bardzo ważnych społecznie inicjatyw - mówił w TVN24 Adam Bielan, europoseł PiS. Pomimo kilkukrotnie powtarzanej prośby, nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy po słowach ojca Rydzyka, który nazwał oskarżanego o pedofilię biskupa Edwarda Janiaka "męczennikiem", wziąłby udział w imprezie organizowanej przez toruńską rozgłośnię.

W sobotę podczas mszy świętej z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja kazanie wygłosił ojciec Tadeusz Rydzyk. Powiedział, że biskup Edward Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w polskim Kościele, to "współczesny męczennik mediów". - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - mówił dyrektor Radia Maryja. W uroczystości wzięli udział politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym członkowie rządu - między innymi Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak. Kazania Rydzyka w Toruniu słuchał też Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Bielan nie chciał odpowiedzieć na pytanie

We wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Adam Bielan, europoseł PiS. - Mamy oświadczenie zakonu redemptorystów (w sprawie słów Rydzyka - red.). Ja jednoznacznie negatywnie oceniam ohydne przestępstwa pedofilii - powiedział.

Dopytywany, czy po takiej wypowiedzi ojca dyrektora on i inni przedstawiciele partii rządzącej nadal będą jeździli do Torunia na imprezy organizowane przez Radio Maryja, nie odpowiedział, stwierdzając jedynie, że "nie ma zgody na relatywizowanie przestępstw pedofilskich, niezależnie od tego, czego dotyczą".

Europoseł pytany po raz kolejny o to, czy przyjąłby zaproszenie na wydarzenie organizowane przez Radio Maryja, powtórzył: - Ja znam oświadczenie zakonu redemptorystów, które wyjaśnia te słowa. Czekam na słowa ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka.

Próbował przekonywać prowadzącego program Konrada Piaseckiego, że "już odpowiedział" na jego pytanie. - Nie jestem zaproszony w tej chwili na żadną uroczystość Radia Maryja. Cenię to, co robi Tadeusz Rydzyk, wieloletni lider Radia Maryja, bo to szereg bardzo ważnych społecznie inicjatyw, również dla osób wykluczonych - mówił gość TVN24.

Konrad Piasecki nie ustawał i ponownie zapytał Bielana, czy przyjąłby zaproszenie od ojca Rydzyka. - Już odpowiedziałem. W żaden sposób nie popieram relatywizowania ohydnego przestępstwa, jakim jest relatywizowanie pedofilii. To nasz rząd zaostrzył znacząco kary za te przestępstwa - stwierdził europoseł PiS.

Autor:ads/adso

Źródło: TVN24