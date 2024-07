Rydzyk pyta o Romanowskiego. "Modlicie się za niego? To trzeba mocniej"

czytaj dalej

W hali magazynowej przy ulicy Oliwskiej w Gdańsku od niedzielnego popołudnia trwa pożar. Przez całą noc trwała akcja gaśnicza, trwa dogaszanie – przekazała w poniedziałek rano straż pożarna. RCB wysłało do mieszkańców alert z apelem, by nie wchodzić do wody na plaży w Brzeźnie. W tej chwili służby sanitarne zajmują się badaniem jakości wody i tego, czy nadaje się do korzystania. Według straży pożarnej to jeden z największych pożarów w mieście w ostatnich latach.