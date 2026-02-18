"Niemiecki but" i SAFE według Kaczyńskiego

Miliardy z Unii Europejskiej, o które zabiegał rząd na dozbrojenie polskiej armii, kojarzą się prezesowi PiS nie z obroną kraju i inwestycjami w sektorze zbrojeniowym, lecz z "niemieckim butem". A Niemcy są - jak twierdzi mówi Jarosław Kaczyński - "postnazistowskie". Według niego unijny program SAFE, z którego mamy otrzymać kilkadziesiąt miliardów euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek, to niemiecki spisek wymierzony przede wszystkim w Polskę.
