Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych: 7 czerwca przeprowadzimy strajk ostrzegawczy

W naszej ocenie dotychczasowa formuła dialogu z ministrem zdrowia wyczerpała się - powiedziała we wtorek po południu przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok po nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Krajowego. Zapowiedziała strajk ostrzegawczy.

Protest przed Sejmem

W zeszłą środę przed Sejmem odbył się protest pielęgniarek i położnych. Domagały się one poprawy warunków pracy i godnej płacy. Zwracały też uwagę na brak zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek i położnych.

Z przedstawionych przez OZZPiP danych wynika, że średnia wieku pielęgniarki od 2015 roku do 2020 roku wzrosła z 50 do 53 lat. Większość zatrudnionych ma powyżej 50 lat, z czego blisko połowa – ponad 60. Związek podkreślał także, że podczas gdy w rok uprawnienia emerytalne zyskuje około 10 tysięcy pracowników, prawo do wykonywania zawodu – około 5 tysięcy osób.