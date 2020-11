Strajk Kobiet szykuje obywatelską inicjatywę ustawodawczą. "Takie jest życzenie społeczne"

My w Polsce rozmawiamy nie o tym, że chcemy zmienić prawo antyaborcyjne, my rozmawiamy o tym, że nie chcemy mieć prawa antyaborcyjnego - powiedziała liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart. Na konferencji ogłosiła powołanie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Legalna aborcja - bez kompromisów".

Lempart: chcemy mieć prawo dostępu do świadczeń, aborcja jest świadczeniem medycznym

W czwartek w siedzibie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Warszawie odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono skład Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Legalna aborcja - bez kompromisów". Wzięły w niej udział także i posłanki Lewicy: Joanna Scheuring-Wielgus, Katarzyna Kotula, Monika Falej, Marcelina Zawisza i Wanda Nowicka. - Dla mnie osobiście to, że legalna aborcja przez ostatnich kilka tygodni stała się najważniejszym symbolem wolności, to jest wielkie szczęście - powiedziała Lempart.

Zwróciła uwagę na protesty, Radę Konsultacyjną Strajku Kobiet, która - jak stwierdziła - "pracuje w obszarach, w sprawie których ludzie wychodzą na ulicę". Podkreśliła, że "wszystko zaczęło się od oświadczenia pani magister (Julii) Przyłębskiej, udającej prezeskę Trybunału Konstytucyjnego, jak to rzekomo zakazuje ona aborcji z przyczyn embrio-patologicznych".

- Dlatego chcemy zbierać podpisy (poparcia - red.), dlatego mamy projekt ustawy, dlatego będziemy robić to obywatelsko, bo takie jest życzenie społeczne - tłumaczyła Lempart.

- My w Polsce rozmawiamy nie o tym, że chcemy zmienić prawo antyaborcyjne, my rozmawiamy o tym, że nie chcemy mieć prawa antyaborcyjnego. Chcemy mieć prawo dostępu do świadczeń, bo aborcja jest świadczeniem medycznym - podkreśliła Lempart.