Polska Odwołany alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. "Brak zagrożenia na terenie Polski" Oprac. Justyna Sochacka |

Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu reagowania na alerty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MON

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie wysłanym krótko przed godziną 10.

W województwie lubelskim otrzymali go odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/2mHcbu2B8x — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 13, 2026 Rozwiń

O godzinie 10.38 RCB potwierdziło, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - potwierdzono.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/7mmZboKOMp — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 13, 2026 Rozwiń

To drugi alert RCB we wtorek. Po godzinie 4 rano otrzymali go mieszkańcy województwa podkarpackiego i lubelskiego. O godzinie 4.37 przekazano, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.