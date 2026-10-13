Odwołany alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. "Brak zagrożenia na terenie Polski"
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie wysłanym krótko przed godziną 10.
W województwie lubelskim otrzymali go odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
O godzinie 10.38 RCB potwierdziło, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - potwierdzono.
To drugi alert RCB we wtorek. Po godzinie 4 rano otrzymali go mieszkańcy województwa podkarpackiego i lubelskiego. O godzinie 4.37 przekazano, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.