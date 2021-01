Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwraca się o analizę prawną w sprawie sytuacji w nowej KRS

Sędzia Mitera mówił w czwartek, że "co do odwołania przewodniczącego" ma on "wątpliwości, czy w ogóle można odwołać, bo przepisy na ten temat milczą, a nie domniemywa się kompetencji organu". Oceniał przy tym, że KRS miała pełne prawo odwołać rzecznika prasowego, jednak także ma wątpliwości, czy Rada miała prawo odwołać członka prezydium.