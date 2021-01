Do Sądu Najwyższego trafiła opinia prawna w związku z sytuacją w KRS. "Niekorzystna"

Do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej dotarła opinia prawna w związku z sytuacją w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi o odwołanie przewodniczącego Rady sędziego Leszka Mazura oraz rzecznika prasowego i członka prezydium Macieja Mitery. Rzecznik SN Aleksander Stępkowski przekazał, że w opinii stwierdzono, iż czynności zmierzające do odwołania Mazura i Mitery "były niezgodne z prawem".

Sędzia Mitera komentował wtedy, że "co do odwołania przewodniczącego" ma on "wątpliwości, czy w ogóle można odwołać, bo przepisy na ten temat milczą, a nie domniemywa się kompetencji organu". Ocenił przy tym, że KRS miała pełne prawo odwołać rzecznika prasowego, jednak także ma wątpliwości, czy Rada miała prawo odwołać członka prezydium.