Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur na to stanowisko, zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - podało MSZ w komunikacie. Prezydent Andrzej Duda mówił, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

"Prezydent Duda nie ma szczęścia, kiedy nie ma go w pałacu"

Decyzję Sikorskiego komentowali w TVN24 publicyści. - Mam wrażenie, że prezydent Duda nie ma szczęścia, kiedy nie ma go w pałacu. Wszyscy pamiętamy sytuację, co się działo wokół pana Wąsika i pana Kamińskiego , kiedy przebywali w pałacu, a prezydenta tam nie było - przypominał Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej".

Podkreślał, że to jednak rząd odpowiada za politykę zagraniczną. - Mamy jedną politykę zagraniczną i - jak to stwierdził Radosław Sikorski - nie ma czegoś takiego jak ambasador prezydencki. System polega na tym, że wszystkie strony muszą się co do tego dogadać, a jeżeli się nie dogadają to wygląda na to, że ponad połowę stanu polskiej dyplomacji będą stanowić urzędnicy niżsi rangą. Nie będziemy mieli po prostu powołanych finalnie ambasadorów - powiedział Żółciak.